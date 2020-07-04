شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: 30 يونيو أسفرت عن دولة جديدة تتسع لكل المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب المصري بمختلف طوائفه، وهذه الثورة أفرزت عن دولة جديدة تتسع لجميع فئات الشعب، لافتَا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ الشعب المصري على مكتسبات هذه الثورة، وعلى إرادة الشعب التي وقفت أمام كل القوى الخارجية التي لم تكن تريد للدولة أن تقوم مرة أخرى.

وتابع «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن ثورة 30 يونيو أسفرت عن ميلاد الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لديه حب كبير لهذا الوطن، ويعمل على تقدمه بشكل كبير.

وتقدم بالشكر للرئيس السيسي، على تطويره البنية التحتية لمصر والطرق والكباري، قائلاٌ: «لدينا اليوم مساحات من الطرق والكباري الحديثة التي لم تشهدها مصر من قبل»

ولفت إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس ينزل إلى الشارع للاطلاع على مشاكل المواطنين، لكي يكون على علم وقرب بمشاكل المصريين، والعمل على حلها، معقبا: «مشفناش رئيس قبل كده بيعمل كده»