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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة الإسكندرية عبر تطبيق «زووم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، لقاءًا عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت مع كهنة ثلاثة من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهي قطاعات غرب وشرق ووسط.
وفي بداية اللقاء ألقى الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، كلمة روحية مناسبة.
وألقى البابا كلمة بعنوان «الله لم يعطينا روح الفشل» ثم دارت مناقشة بين الحضور وأجاب البابا على أسئلتهم.
يذكر أن البابا عقد لقاءً مماثلًا مع كهنة قطاع المنتزه بالإسكندرية يوم الأربعاء الماضي.
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