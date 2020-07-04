شكرا لقرائتكم خبر عن «لاشين»: ١١ و١٢ أغسطس انتخابات الشيوخ بالداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواعيد والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة فى الداخل والخارج، وقال فى مؤتمر صحفى، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، ستقدم اعتباراً من يوم السبت 11 يوليو 2020، وحتى يوم السبت الموافق 18 يوليو، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، بمقار اللجان التى أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.

وأضاف: «تجرى انتخابات المصريين بالخارج، يومى الأحد والاثنين الموافقين 9، 10 أغسطس، وفقًا للضوابط التى اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين فى الخارج، بأصواتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد».

وتابع: «وتجرى الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومى الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 11، 12 أغسطس، وتعلن النتيجة العامة ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس، كما تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 سبتمبر، وتجرى انتخابات الإعادة بالداخـل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 سبتمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر».

وحول كيفية إجراء الانتخابات فى ظل وباء كورونا، أعلن رئيس الهيئة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية ومن بينها تعقيمُ كل المقار الانتخابية قبل البدء فى التصويت، والتقيد بمسافاتٍ آمنة أمام مراكز الاقتراع، وتكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار.

وأضاف أنه سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وإلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعى واستخدام مكبرات الصوت فى الحدود المقررة قانونًا وتعليق لافتات فى الأماكن التى تحددها السلطات المحلية فى المحافظات، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع، وتكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب فى حالة قيام اللبس فى شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك فى لجان السيدات يتم تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تُجْرى الانتخابات فى الموعد المقرر.

وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من استوفى الشروط المقررة فى القانون للترشح ووجد فى نَفسِه ما يؤهُلُه على الاضطلاعِ بمهامِ العضوية وواجِباتها، واستشعرَ فى ذاتِه القدرةَ على تمثيل الناخبين وحمل أمَانةِ صوتهم، أن يسعى جاهدًا لنيل ثقتهم، وأن يتقدم، مضيفا: «أدعو كل الأحزاب السياسية لخوضِ غمارِ المنافسةِ، وأن تُولى المرأة والشباب الأولوية من بينِ مترشحيها، وأدعو أبناء مصــرَ، إلى متابعةِ مُجْريَاتِ هذه الانتخابات، والاطلاع على أسماء المترشحين وبرامجهم الانتخابية، وأن يختاروا من يستحق نيلَ شرفِ تمثيلهم».

Advertisements

وحذر «لاشين»، جموع المواطنين، ممن وصفهم بـ«أهل الشر»، وقال: «إن الله ابتلاها بأهل شرٍ ناقمين عليها، يتملكهمُ الحزنُ كمدًا لكل خيرٍ يسوقُه اللُه إليها، يُطلونَ علينا بين الحين والآخر، سلاحهم الشائعات وهم الكاذبون، ويدَّعَون الوطنية وهم الخائنون، ويتصنعون الحب وقلوبُهمْ بالحقد مَلأى، ولمصرَ وأهلِها كارهون، وما إن تسع مصر لتنظيم الانتخابات، إلا وتراهم قبل إجرِائها يصدُونكم عنها، وحال إجرائِها ينسجون خيطًا من الشائعاتِ الكاذبةِ حولَها، وبعد إعلان نتيجتها يطعنون فيها، لا لعيب فيها، بل لسوءاتٍ فيهم، ودناءةٍ فى نفوسهم».