شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية يؤدون اليمين القانونية أمام «النواب» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب جلساته، الأحد، بمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات، ومن المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

وأعلن المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجه الدعوة لرؤساء الهيئات الثلاث، لأداء اليمين القانونية أمام المجلس بجلسته المنعقدة، صباح اليوم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروعات قوانين، منها قانون بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ نظرًا لتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر؛ ونظرًا لظهور أنظمة تقييم مستحدثة للطلاب؛ مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية، التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها، التى اقتضتها الظروف الطارئة، ما يتعين معه التدخل تشريعيًّا لتجريم تلك الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

ويناقش المجلس مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويستهدف مشروع القانون تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على سداد أصل الدين الضريبى، ومنه رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، وتمديد الفترة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية، طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016، لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للعام المالى 2019 /2020، بقيمة 80 مليار جنيه، ويستهدف المشروع تمكين وزارة المالية من تنفيذ إجراءات للمساهمة فى خفض تكلفة خدمة دين بين أجهزة الدولة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ويستهدف المشروع مواجهة التداعيات الاقتصادية، الناتجة عن انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية؛ ومنها جائحة كورونا، التى يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، لمدة سنة، اعتبارًا من 1/7/2020.

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كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بوزارة الصحة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.