ياسر رزق يتقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد «رصد» و«العربي الجديد» الإخوانيين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة «أخبار اليوم»، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة «العربي الجديد» وموقع «رصد» الإخوانيين لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات مع الكاتب الصحفي بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراض من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه على حد إدعاءاتهم الكاذبة.
وصرح ياسر رزق بأن «جماعة الإخوان الإرهابية دأبت حتى أثناء وجودها في الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة، وعمدت على إقصائه من منصبه في جريدة الاخبار، ووضعه على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسي».
وقال إن «هذه الأكذوبة الجديدة تأتي مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التي شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، وإنها تستهدف ردعه عن مواصلة الكتابة عن جرائمهم في حق الوطن والشعب».
وأضاف أن «سمعته معروفة للكافة في الدولة وأجهزة الرقابة والوسط الصحفي»، مؤكدا أن «حذاءه أطهر وأشرف من رأس مرشد الجماعة وقياداتها وكوادرها وسوف يلاحق المسئولين عن النشر ومن وراءهم بكل التدابير اللازمة».
وأشار إلى أنه «كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة وعلى رأسهم سمير صبري باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد سفالات صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الإلكتروني»، على حد قوله.
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