رسميا.. النيابة العامة تحقق مع المتهم بالتحرش بالفتيات بعد القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت النيابة العامة، أنها تجري تحقيقاتها مع أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بالفتيات.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها مساء السبت، أنها أجرت التحقيقات مع المتهم بعد ضبطه من قبل قوات الأمن، وتحرير محضر ضده.

وكان مسؤول أمني -رفض ذكر اسمه- طالب المتضررين بالتقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهم.

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وكشفت النيابة العامة عن تفاصيل ما توصلت إليه في واقعة اتهام شاب بالاعتداء على فتيات كرها عنهن والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النيابة في بيان لها أمس أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام ذكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكدت النيابة العامة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي؛ لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦؛ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.