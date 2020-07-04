عثر عليها متحللة.. مأموريات تطارد المتهمين بقتل مقاول ودفنه في صحراء الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل مقاول ودفنه في صحراء مركز الصف جنوب المحافظة.

الجثة التي عثر عليها كانت في حالة تحلل لمرور فترة على الوفاة، وتبين بمناظرة الطب الشرعي أنها لمقاول مبلغ بتغيبه.

تحريات المباحث توصلت إلى هوية المتهمين بقتل المقاول بسبب خلافات بينهم، وأنهم تخلصوا من الجثة بتلك الطريقة ظنا أن جريمتهما لن تكشف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.