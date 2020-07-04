نشرة الحوادث المسائية.. القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات وحكم نهائي بسجن "دومة" 15 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا: القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات صرح مصدر أمني بأنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات. التفاصيل عبر الرابط: يبدأ 7 يوليو.. مواعيد سحب الملفات للتقدم لوظيفة "معاون نيابة إدارية" أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة 2017. التفاصيل عبر الرابط: ================= الداخلية تنعش خزينة الدولة بأكثر من 14 مليار جنيه قيمة قضايا خلال شهر حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، 179 مليون جنيه قيمة مخالفة كهرباء و13 مليار و997 مليون جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة بمختلف المحافظات على مدار شهر. التفاصيل عبر الرابط: ============= حكم نهائي بتأييد السجن 15 سنة لطارق النهري و9 آخرين في أحداث مجلس الوزراء قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم طارق النهري في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وصححت الحكم الصادر بالمؤبد ضده إلى السجن المشدد 15عاما. التفاصيل عبر الرابط: Advertisements ============== الدستورية تقضي بأحقية إعفاء العاملين من الرسوم القضائية في المنازعات العمالية قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التي نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. التفاصيل عبر الرابط: ============ النقض: السجن المشدد 15 سنة ل"أحمد دومة"في قضية أحداث مجلس الوزراء رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 15 سنة في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء التفاصيل عبر الرابط: ========= سقوط عصابة الشرطة المزيفة اختطفوا نجارًا بسبب خلافات مادية بسوهاج تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط ستة أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة، واختطاف أحد الأشخاص لخلافات مالية بينهم بسوهاج. التفاصيل عبر الرابط: ============ الداخلية: ضبط 52 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. التفاصيل عبر الرابط:

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