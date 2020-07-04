برلماني: الدولة منحت الصناعة والتجارة أولوية ساهمت في تحقيق نهضة اقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، باعتباره عصب الاقتصاد الحديث، لذلك تم ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مشروعات جديدة بجانب تطوير المشروعات القائمة.

وأضاف أن القطاع الصناعي شهد منذ ثورة 30 يونيو، ثم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيق قفزات وتطورات نوعية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية.

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وأوضح أنه وصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها القطاع الصناعي حتى يونيو الجاري لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الخارجية حظى باهتمام كبير، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

وأكد أن هذه الخطوات كان لها نتائج إيجابية ساهمت في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل الأجنبي، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة المصرية والأجنبية، بالتالي يتغير الوضع الاقتصادي بشكل عام نتيجة تدشين نهضة إنشائية حديثة.