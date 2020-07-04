نقابة الإعلاميين تنعى والدة المخرجين شكري ومجدي أبو عميرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والدة المخرجين شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام السابق، ومجدي أبو عميرة، وحماة المخرجة عبير الليثي، وجدة المخرج محمود شكري أبو عميرة. ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. ​

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