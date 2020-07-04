شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 899 سائحًا على متن 5 طائرات إلى مطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، السبت، 5 رحلات طيران على متنها 899 سائح قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وخضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق،

وقال المطار، في بيان، إنه «تم تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار بشكل تام»، لافتاً إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، مرتين الأولى في المطار، والثانية عند دخولهم فنادق الإقامة، وكان هناك إلتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.

وصول 5 رحلات طيران على متنها 899 سائح قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا إلى مطار الغردقة الدولي

وصول 5 رحلات طيران على متنها 899 سائح قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا إلى مطار الغردقة الدولي