شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الإصلاح الاقتصادي جعل 90% من المشروعات تحت مظلة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي ساعد على دخول 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من عائد الـ5% من البنك المركزى لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لدخول هذه المشروعات إلى السوق الرسمي والاستفادة من تطبيق بعض المزايا لها.

وأضاف «شعيب»، خلال برنامج «العاصمة والناس»، تقديم الإعلامية منال حجازى، المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك نسبة كبيرة جدًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت في السوق غير الرسمي ولم تكن تحت مظلة الدولة، وتحولت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السوق الرسمي وتحت تصرف الدولة ومظلتها وتم تقديم لها كافة المميزات من الدولة الممثلة في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة بسعر عائد مميز بنسبة 5% للمشروعات الصغيرة و8% للمشروعات المتوسطة.

وأوضح أنه قبل عام 2014 كان ريادة الأعمال مصطلح ذكورى، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب البطالة والتضخم كان ينتج عنهم تأخر سن الزواج وارتفاع حالات الطلاق لعدم وجود وظائف، منوهًا بأنه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي تم محاصرة التضخم حيث وصل إلى 3.1% في 2019 ويعد أقل مؤشر تم الوصول له منذ 13 عاما.

وأشار إلى أن احتياطى النقد الأجنبي في البنك المركزى قبل قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي كان 13 مليار دولار؛ بينما في آواخر عام 2019 وصل احتياطى النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار وهذا يعد رقما تاريخيا ولم يحدث في تاريخ مصر أن نصل إلى هذا الرقم على الإطلاق وهذا ما كنا نستند عليه خلال أزمة فيروس كورونا.