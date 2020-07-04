شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: 75% نسبة إشغالات الطائرات منذ عودة الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم فتح خطوط الطيران منذ مطلع الشهر الحالي.
وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك من 20 إلى 25 رحلة طيران يوميا.
وأشار إلى أن الحجز بدأ قبل فتح الطيران بنحو 10 أيام ونسب إشغالات الطائرات 75%، لافتا إلى أن مطار القاهرة لم يستقبل رحلات سياحية حتى الآن.
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