شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: لا يوجد توافق فى جولة مفاوضات سد النهضة للآن.. والحوار مستمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الرى والموارد المائية، أنه لا يوجد توافق فى جولة مفاوضات سد النهضة حتى الآن، وأن الحوار حوله مستمر، وذلك وفق تصريحات تليفزيونية.
وفيما تواصلت اليوم المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الأفريقي ومراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالإضافة لفريق خبراء الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزارة الرى السودانية إنه في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني و الفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتين الآخرين.
وأعاد الوفد السوداني في تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بالزامية أي اتفاق والا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.
وفي الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة و من الممكن التوصل لاتفاق بشأنها و أن ابرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية.
وستتواصل الاجتماعات غدا الأحد عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء.
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