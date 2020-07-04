الجريدة الرسمية تنشر دعوة "الوطنية للانتخابات" للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم /السبت/ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

وبحسب القرار، تجرى عملية الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من الشهر ذاته.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، تجرى الإعادة خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر، وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 من الشهر ذاته.

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