شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تبحث قضية المشروعات المتوقفة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت اليوم غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، بعدد من الزيارات التفقدية لمتابعة بعض المشروعات المتعلقة بهيئة التنمية السياحية فى قطاع شرم الشيخ وفى خليج نبق.

وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة سير العمل بالمشروعات السياحية والأثرية المختلفة، وبناء على تكليف وزير السياحة والآثار.

رافقها فى الزيارة اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حمدى سعيد ممثل هيئة التنمية السياحية، حيث تم المرور على بعض المشروعات السياحية الكبرى والتى جهة الولاية الخاصة بها تتبع هيئة التنمية السياحية، حيث تم استعراض أسباب توقف العمل بهذه المشروعات، ومناقشة الجهود التى يمكن للوزارة ومحافظة جنوب سيناء تقديمها لدعم الانتهاء من هذه المشروعات فى أسرع وقت.

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ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير شامل حول هذه المشروعات لرفعه إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.

جدير بالذكر أنه خلال زيارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة لمدينة شرم الشيخ التقت بمجموعة من كبرى منظمى الرحلات من دولة أوكرانيا، وبعض السائحين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ فى أول أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر الموافق ا يوليو الجارى.

وخلال اللقاء أشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا بالإجراءات الاحترازية وبضوابط السلامة الصحية المطبقة على أرض الواقع والتى لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، والتى من بينها أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بصفة مستمرة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق.

وقد قامت غادة شلبى بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تطبقها مصر.