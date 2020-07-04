شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 رحلات دولية لمطار القاهرة تقل 800 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 7 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، وعلى متنهما حوالى 800 راكب، قادمين من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا الإمارات، وذلك ضمن رحلات الشركة المنتظمة تزامناً مع عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالة الوصول بمطار القاهرة استقبلت مساء اليوم ، 7 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، الرحلة الأولى قادمة من الإمارات وتقل 101 راكبا ، والثانية قادمة من فيينا وتقل 78 راكبا، والرحلة الثالثة قادمة من أمستردام وعليها 110 راكبا، والرابعة قادمة من بروكسل وتقل 128 راكباً، كما استقبل المطار 3 رحلات للشركة من ألمانيا وعلى متنهم 385 راكبا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل صالات الوصول بالمطار وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة الوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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وكانت شركة مصر للطيران ، أعلنت عن تشغيل رحلات دولية تزامنا مع عودة الرحلات المنتظمة، إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و 4 نقاط بقارة أفريقيا و 4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين إعتبارا من 1 يوليو الجاري ، ووضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط ،حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو ،بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخليه على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.