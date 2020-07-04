شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ناعية مصطفى السعيد: ربنا يرحمه ويجازيه خيرا عن كل حرف تعلمناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الراحل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، الذى توفى اليوم، وكتبت الدكتورة هالة السعيد، عبر حسابها بموقع تويتر:" رحم الله معلمنا أستاذنا الدكتور مصطفي كامل السعيد واحسن اليه. له من علم ينتفع به، صدقة جاريه لا تنقطع من بعده باذن الله. و مع العلم كانت دماثة الخلق و الرقي في التعامل مع الصغير قبل الكبير و الود عند اللقاء ربنا يرحمه رحمة واسعة و يجازيه خيرا عن كل حرف تعلمناه".



الدكتورة هالة السعيد عبر تويتر

وتوفى الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وستشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

والدكتور مصطفى من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005 وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.

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من جانب أخر ، أكد عماد السعيد مدير البنك الأهلي، و نجل شقيق الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، أنه من المقرر تشييع جثمان الفقيد عصر غد الأحد بمسقط رأسه بالشرقية، مضيفا في تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم الدفن بمقابر الأسرة في قرية شبرا صورة التابعة لمركز ديرب نجم، و العزاء سيكون محدود نظرا لظروف التي تمر بها البلاد.