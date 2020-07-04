شكرا لقرائتكم خبر عن دكتوراه بإعلام الأزهر تكشف مستقبل الوظيفة الإخبارية للإعلام الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الباحث محمد جمال بدوى، مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، على درجة الدكتوراه، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة، وتبادلها مع الجامعات، وموضوعها "مستقبل الوظيفة الإخبارية للصحافة الإلكترونية في ظل تعدد منصات الإعلام الرقمي، دراسة مستقبلية في الفترة من 2018 وحتى 2028".

الدكتور محمد جمال أثناء مناقشة الرسالة

تكونت لجنة المناقشة والحكم من أستاذ دكتور أمل السيد أحمد متولي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية "مشرفاً رئيساً"، وأستاذ دكتور عبد العظيم إبراهيم خضر، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر ورئيس قسم الصحافة والنشر بالكلية " مشرفاً مشاركاً"، وأستاذ دكتور سحر فاروق الصادق، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، "مناقشاً خارجياً"، وأستاذ دكتور رضا عبد الواجد أمين، أستاذ الصحافة والنشر ووكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر "مناقشاً داخلياً"



خلال مناقشة رسالة الدكتوراة

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وتهدف الدراسة إلي تحقيق هدف رئيس وهو: التعرف علي مستقبل الوظيفة الإخبارية للصحافة الإلكترونية في ظل تعدد منصات الإعلام الرقمي خلال الفترة من 2018 وحتى 2028.

ويتحقق هذا الهدف الرئيس من خلال تحقيق عدة أهداف فرعية، منها الوقوف علي الوضع الراهن للوظيفة الإخبارية للصحافة الإلكترونية المصرية، والكشف عن العوامل المؤثرة علي واقع الوظيفة الإخبارية للصحافة الإلكترونية، ودورها في تحديد مستقبلها، وتحديد طبيعة العلاقة بين الصحافة الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي. وأثر ذلك علي وظيفتها الإخبارية.



خلال مناقشة رسالة الدكتوراة

وتوصلت الدراسة إلي جملة من النتائج المهمة، منها أنها أثبتت أن مستقبل الوظيفة الإخبارية للصحافة الإلكترونية يتأثر بعدد من العوامل، يتعلق بعضها بالمتغيرات المرتبطة بالوظيفة الإخبارية نفسها. والبعض الآخر يرتبط بالمتغيرات المجتمعية المحيطة بها.

ويأتي في مقدمة تلك العوامل تحديد طبيعة العلاقة بين الصحف الإلكترونية المصرية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي. فهل تتجه في المستقبل نحو التنافس أم نحو التكامل ؟. وفي كلتا الحالتين يجب علي الصحف الإلكترونية أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب المؤدية إلي التنافس كسهولة استخدام تلك المنصات، وسرعة انتشار المحتوي الذي تقدمه. أو الأسباب المؤدية إلي التكامل مثل استخدامها في إعادة نشر المحتوي الإخباري للصحف، وكونها مصدراً للمعلومات حتى تستطيع أن تضع يدها علي مواطن القوة والضعف واستخدام ذلك في تطوير نفسها.



الباحث بصحبة لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة

كما يتأثر مستقبل الوظيفة الإخبارية بتبني الصحف الإلكترونية لبعض الممارسات والمعايير الصحفية العالمية. يأتي في مقدمتها التوجه نحو التكامل والاندماج وغرف الأخبار الرقمية. وقدرتها علي تقديم محتوي إخباري متميز. بطرق وأشكال حديثة تلاءم طبيعة البيئة الرقمية. والنشر عبر المنصات المتعددة. ومدي سعيها نحو الابتكار والتجديد وخلق قواعد مهنية وأخلاقية تساير واقع البيئة الرقمية العالمية.