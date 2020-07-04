التنمية المحلية تتلقى 5 آلاف كمامة للوقاية من "كورونا "من مؤسسة خيرية

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الجهات المسئولة بالدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية الدائمة للمواطنين.

ووجه شعراوى الشكر للقائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية مع بعض الوزارات والمحافظات خلال الفترة الماضية ، مثمناً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة وبين وزارة التنمية المحلية والمجتمع المدنى مثل مؤسسة بنحبك يامصر حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

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ومن جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزارة التنمية المحلية على تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمكابحة جائحة كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية .

وأضافت المهندسة زينب بشير أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسئولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم. وقدمت مؤخرا آلاف من كمامات فيش شيلد لصندوق تحيا مصر ودعمت مشروع وشارع 306الذى ترعاه مؤسسة صندوق تحيا مصر لدعم شباب الخريجين.