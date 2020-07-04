شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل 4 رحلات تضم 750 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بـ«رش المياه»، من مدافع سيارات الحماية المدنية والإطفاء على الطائرات، لدى هبوطها على شكل أقواس تعبر من خلالها الطائرة، استقبل مطار الغردقة الدولى أمس، 4 رحلات طيران قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا، على متنها 750 سائحًا، وسط إجراءات احترازية بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب خلال إنهاء إجراءات الوصول انتهاءً بالمرور على الكاميرات الحرارية.

وقال سيد الجابرى، مدير عام إحدى المجموعات السياحية، إنه من المقرر أن تسير شركة تيوى فلاى، أولى رحلاتها الجوية من أوكرانيا إلى مطار الغردقة منتصف شهر يوليو الجارى، فيما قررت الشركة تسيير رحلتين أسبوعيتين من مطار بروكسل إلى الغردقة، اعتبارًا من 12 يوليو المقبل، وكذلك رحلتين أسبوعيتين إلى شرم الشيخ فى الموعد نفسه، فى حين تسير الشركة رحلة أسبوعية إلى مرسى علم اعتبارًا من 17 يوليو المقبل، كما تسير تيوى فلاى البلجيكية رحلتين أسبوعيتين من مطار أوستند إلى شرم الشيخ والغردقة، بدءا من 18 يوليو المقبل.

منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، قالت إنه تم الانتهاء من فحص 12 مركزًا للغوص، للتأكد من الضوابط والشروط التى أقرتها وزارة السياحة لاستئناف العمل بالأنشطة البحرية مرة أخرى مع بدء وصول السياحة الخارجية للغردقة. وفى جنوب سيناء، أعرب وفد التسويق السياحى الاوكرانى، الذى اطمأن على الإجراءات الاحترازية والصحية الوقائية التى تتم فى شرم الشيخ منذ وصول السائح وداخل المنتجعات والفنادق السياحية بالمدينة، عن ترحيبه بالإجراءات. وأضافوا، خلال لقائهم مع المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، أن الإجراءات المتبعة فى حالة ظهور أى إصابات بفيروس كورونا، جيدة، لافتين إلى أن سلطات المطارات ومسؤولى القرى السياحية والفنادق يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفير الحماية للسائح منذ لحظة الوصول حتى المغادرة، وأشادوا بخطة العمل الموضوعة والتنسيق الدائم بين المحافظة ووزارتى السياحة والصحة فى هذا الشأن.