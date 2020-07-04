شكرا لقرائتكم خبر عن «تفاصيل جنسية صادمة» و«اختفاء الشاهدة الأولى».. 5 مشاهد من حكاية «متحرش إنستجرام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قصص تحرش وتفاصيل جنسيّة صادمة، هذا ما تم تداوله داخل شهادات ضحايا الشاب المُتهم بالتعدي على أكثر من 50 فتاة ما بين تحرش واغتصاب.
بدأت القصة عندما تصدّر اسم المدعو أحمد بسام ذكي، حسبْ بيان النيابة العامة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمته فتيات، بعضهم ارتَاد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيثٌ كان يدرس الشاب، بقيامه بالتحرش بهنْ وابتزازهن إذا لم يوافقن على طلباته «الجنسية»، وبعد انتشار الهاشتاجات المُطالبة بمحاسبته، نشرت العديد من الفتيات شهاداتهن «الصادمة»، مُتهمين إياه بـ«التحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عُمرها 14 عاما فقط».
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