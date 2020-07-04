شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تطلق الجلسة النقاشية السابعة حول «ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الجلسة السابعة من سلسلة الجلسات النقاشية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان «دور الإعلام في نشر ريادة الأعمال»، السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من أصحاب مبادرات ريادة الأعمال في مصر.

تضمنت الجلسة عرضًا لعدد من التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال، بمشاركة أحمد طارق، مدير تسويق سويفل مصر، وأحمد عاشور، رئيس مجلس إدارة أدزيلى مصر، وسامح صالح، المدير التنفيذى لشركة هرمونيكا، وكريمة حكيم، مديرة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين، وندى زاهر، مؤسسة شركتى Pas-sport وRKT، وداليا لاظ، مؤسسة شركة ايسورس.

وخلال الجلسة، قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب تقوم بدور فعال في مجال تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل غير التقليدية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يمثل قطاع المشروعات الصغيرة أهمية عظمى في اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يتم العمل على ترسيخ ثقافة العمل الحر لدى الشباب والتوسع في مساندة الشباب في خطواتهم الأولى نحو قيادة مشروعات ناشئة بمخاطر محسوبة ودراسات جدوى دقيقة.

وأضاف «صبحي» أن ريادة الأعمال تلعب دورًا رئيسًا في اقتصاد البلد لأنها تخلق فرص عمل جديدة، وتقدم منتجات وأفكار جديدة إلى السوق، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «مفتاحك مشروعك» بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المبادرة أطلقت عام 2018 بهدف اختيار أفضل 3 مشروعات على مستوى محافظات الجمهورية وتخصيص 100 ألف جنيه لتمويل كل مشروع وتنفيذه داخل نطاق مركز الشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تقدم العديد من فرص التأهيل وتنمية القدرات التكنولوجية والإبداعية للشباب لحثهم على الاشتراك في المعسكرات الافتراضية لصياغة الأفكار الإبداعية من خلال مبادرة «قيادات شبابية» للوصول بالشباب إلى أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ ثم تقوم الوزارة بدورها في تشبيكهم بحاضنات الأعمال المختلفة، موضحًا أنه سيتم تأسيس حاضنة أعمال داخل مركز الشباب بالجزيرة بالتعاون مع المجلس القومى للبحوث.

أضاف «صبحى» أن التوجه الحالى يعتمد على تشجيع القطاع الخاص لاسيتعاب عدد كبير من الشباب، وإتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير قنوات تمويل مختلفة بشروط مسيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية القصيرة على مستوى 5 آلاف مركز شباب ومراكز التعليم المدنى بالتعاون مع جهات مانحة محلية ودولية، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات في مجالات غير تقليدية تخدم توجهات الدولة المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يلبى متطلبات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية قيام الدولة المصرية بدعم الترويج الإعلامى لمشروعات ريادة الاعمال.

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أن المشروع أطلق أول حاضنة أعمال في قطاع السياحة تختص برصد التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع وخلق حلول مبتكرة غير تقليدية في ضوء الخدمات المتاحة من قبل أجهزة الدولة المختلفة.

واكدت «خليل» خلال الندوة أن الدولة جادة في دعمها لمشروعات ريادة الأعمال سواء فنيًا أو ماليًا، من خلال جهات متعددة محلية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية، موضحة أن المشروع يهدف بشكل أساسى لنشر فكر العمل الحر بين الشباب من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب في تحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

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وطالبت كريمة حكيم، مديرة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين؛ مختلف الجهات الاعلامية بالعمل على دعم مجال ريادة الاعمال والعمل الحر عبر توافر عاملين في مجال الإعلام يعملون بشكل متخصص ومكثف على تغطية العمل الحر والترويج لمجال لريادة الاعمال.

فيما أشار سامح صالح، المدير التنفيذى لشركة هرمونيكا أن وسائل الاعلام لعبت دورًا هامًا في نشر تطبيق «هارمونيكا» المصري، والذي يساعد الشباب والفتيات في العثور على شريك الحياة، وهو ما ساعد مجموعة شركات «ماتش» في الاستحواذ على التطبيق مما أدى إلى انتشاره في الوطن العربي وحول العالم، موضحًا أن تطبيق هارمونيكا أطلقه أربعة رواد أعمال مصريين، في أبريل 2017، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا للارتقاء بالزواج والتعارف بأسلوب يتناسب مع العادات والتقاليد المحافظة.