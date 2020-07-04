شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس قبائل ليبية: سيطرة تركيا على مواقع عسكرية دليل على الاحتلال الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس قبائل ورشفانة، أن زيارة خلوصى وزير الدفاع التركى لطرابلس أظهرت احتلالا تركيا لغرب ليبيا، مشددا على أن سيطرة ليبيا على مواقع عسكرية دليل على الاحتلال الكامل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

تبرهن التصريحات اليومية للمسؤولين الأتراك كيف تحولت حكومة الوفاق الليبية لـ "دمية" بيد صناع القرار فى أنقرة، حيث اعتقد أحفاد العثمانيين خطأ أن ليبيا أصبحت المحافظة التركية رقم 82، فتحولت إلى الآمر الناهى والمتحكمة فى كل الأمور البلاد، لتتحول معها "الوفاق" بطبيعة الحال إلى أداة وأضحوكة فقدت احترام الصديق قبل العدو.

وأبرزت تصريحات وزير الدفاع التركى خلوصى آكار، خلال زيارته إلى ليبيا اليوم السبت، التدخل فى الشأن الليبي، حيث أكد وبكل بجاحة تحكمه فى إدارة البلاد، عبر تصريحات مستفزة برهنت على حقيقة تدخلها السافر فى ليبيا، الأمر الذى لا يخفى على جميع المتابعين للشأن الليبي، وهو الاستحواذ على خيرات ليبيا، ونفطها .