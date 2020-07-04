شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الاتفاق بنسبة 95% على بند الجفاف سواء فى ملء أو تشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن هناك اتفاقا فى مفاوضات سد النهضة التى تجرى حاليا والمستمرة حتى الآن، وتم الاتفاق بنسبة 95% فى الجانب الفنى فى بند الجفاف سواء فى الملء أو التشغيل، وهناك آلية واضحة بالمنسوب المطلوب. وتابع، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك مشكلة فنية للسودان محل خلاف وهى متعلقة بأمان السد وتدفقات المياه، وماذا لو لم توجد آلية منظمة عند تدفق المياه ناحية السودان بنسبة معينة لا زيادة فيها حتى لا تسبب مشاكل، مؤكدًا أن هناك خلافا حتى الآن متعلق بآلية خفض المنازعات، ونحتكم إلى من فى حالة وجود خلافات لم يتم حلها حتى الآن.

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وكان المهندس محمد السباعي، قال إن هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، مشددا على أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائياً دون التأثير على حقوق مصر التاريخية.



وأضاف: مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، فمياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية.



واستكملت اليوم مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور المراقبيين الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.