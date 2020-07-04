شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الطيران: مطارات جديدة أهمها البردويل.. وبيع أرض مطار النزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، إن قطاع الطيران قطاع منافس ولذلك تطويره مهم جدا وهو ثروة للبلد، والمطارين الجدد إضافة قوية جدا للقطاع.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم: المطاران يخففان الحمل عن مطار القاهرة وينقلان الركاب إلى أماكن جديدة وقرببة من العاصمة الإدارية ويوفر الوقت على رجال الأعمال من حيث حركة المرور ومطار العاصمة وسفنكس منشأن على أعلى مستويات وبأيادٍ مصرية لم يشارك فيها أي أجنبى ويخدم 600 راكب في الساعة ويستقبل 8 طائرات ومستقل بذاته ويستطيع العمل بدون أن يكون هناك مطارات قريبة.

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وأكمل: أما مطار سفنكس يخدم السياحة والمحافظات القريبة منه وهو قريب من منطقة الأهرامات بحوالي 12 كيلو وهناك الكثيرون من السياح الذين يرغبون في قضاء يوم في الأهرامات والمتحف الكبير والعودة إلى الغردقة ف نفس اليوم، ونتيجة لتزاايد الطلبات قررنا أن نكون على مستوى أعلى من الطلبات وهناك طلبات عالية جدا على مطار سفنكس والمطارين إضافة قوية لثروة البلاد.

وتابع: تكلفة الإنتاج كانت قليلة جدا بالمقارنة بالتكاليف الفعلية للمطارات والمطارات تسع كل الإمكانيات المطلوبة في مطار وتلقينا طلبات من شركات الطيران للعمل بمطار سفنكس، وهناك تناغم كبير بين وزارة الطيران والسياحة ونحن ننشر ونروج للمطارات بدءا من الإنشاء.

وأكد أن قريبا جدا سيتم افتتاح مطار البردويل والذى سيقوم بعمل كبير جدا لأهالينا في سينا والتطوير نصب أعيننا ويتم تطوير مطار برج العرب ليستوعب 5 ملايين راكب سنويا والعلمين، أما مطار النزهة فإن المباني بدأت تنتشر حوله وأهم ما يعنينا هو الأمان، وسيتم بيع أرض مطار النزهة.