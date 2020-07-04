شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن خارطة الاقتراع لـ«الشيوخ».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: «الوطنية للانتخابات» تعلن خارطة الاقتراع لـ«الشيوخ»

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

إشراف قضائى كامل وفرض الكمامة داخل اللجان.. «الوطنية للانتخابات» تعلن خارطة الاقتراع لـ«الشيوخ» 1- فتح باب الترشح من 11 إلى 18 يوليو.. 2 - تصويت المصريين بالخارج 9 و10 أغسطس.. 3 - المصريين بالداخل يومى 11 و12 أغسطس.. 4- إعلان نتيجة الجولة الأولى 19 أغسطس.. 5- الإعادة للمصريين بالخارج 6و7 سبتمبر بالداخل وبالداخل 8و9 سبتمبر ..6- إعلان النتائج النهائية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر

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