شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات بعد تداول الواقعة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى بأنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات، وجارى عرضه على جهات التحقيق ،فى ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعى. وشدد المصدر على المتضررين التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التى لحقت بهم.

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