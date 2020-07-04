شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات من إيطاليا والكويت والإمارات تقل 743 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، 5 رحلات دولية على متنهما حوالى 743 راكبا، قادمين من إيطاليا والإمارات والكويت.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المطار استقبل 3 رحلات دولية، الرحلة الأولى قادمة من الشارقة وتقل 133 راكبا، والثانية قادمة من ميلانو وتقل 121 راكبا، والثالثة قادمة من روما وتقل 141 راكبا، كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة قادمة من الشارقة وتقل 174 راكبا، ورحلة قادمة من الكويت وعلى متنها 133 راكبا.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.