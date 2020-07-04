شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات للوقاية من كورونا بانتخابات "الشيوخ".. أبرزها الدعاية "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 11 يوليو وحتى يوم 18 يوليو على أن تتم عمليات الأقتراع تحت إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن إجراءَ الانتخاباتِ في ظل هذا الوباءِ الذي يجتاحُ العالمَ يوجبُ علينا اتِخاذَ تدابيرَ وإجراءاتٍ احترازيةٍ عِدة لوقايةِ أنفُسِنَا ومجتَمعِناَ وحفاظاً على أطراف العمليةِ الانتخابيةِ، وبعد تواصلٍ مع الوزارات والجهات المختصة والتنسيق فيما بيننا، والاطلاعِ على تجارب عدةَ دولٍ حول العالمِ في إجرائهِا للانتخابات في ظل هذا الوباءْ وضعنا قواعدَ صارمةً منظمةً للدعايةِ الانتخابيةِ ولدخولِ اللجانِ الانتخابيةِ وللتعاملِ مع المشرفين عليها وأمنائها ووفرنا كلَ ما يلزْم من وسائل للوقاية.

وحدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 7 قواعد صارمة للوقاية من فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية وهى:

- تعقيمُ كافة المقراتِ الانتخابيةِ قبل البدءْ في التصويت.

- التقيد بمسافاتٍ آمنة أماَم مراكزْ الاقتراع.

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- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار.

- فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

- إلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانوناً وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات.

- تقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع.

- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حالة قيام اللبس في شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تُجْرى الانتخابات في الموعد المقرر لها.