شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. 11 و12 أغسطس موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، 11 و12 أغسطس موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل.

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2020

صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية (ضباط بحريين)، جاء ذلك خلال إعلان اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

السيسى يوجه بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء.. الرئيس يستعرض تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى بهدف ضمان توفر احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلى أو العالمى، لمواجهة أى تداعيات طارئة فى هذا الإطار، وذلك بالتوازى مع جهود هيئة الشراء الموحد.

الوطنية للانتخابات: 11 و12 أغسطس موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومى 9و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

الوطنية للانتخابات: تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ من 11 يوليو حتى 18 يوليو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ السبت 11 يوليو 2020 حتى السبت 18 يوليو 2020 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه بالدقة فى تقدير ورصد الدرجات بالكنترولات

تفقد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم، سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية بقطاع الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التى أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بنفس الشأن.

السيسى يوجه بالإسراع فى عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى بهدف ضمان توفر احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلى أو العالمى، لمواجهة أى تداعيات طارئة فى هذا الإطار، وذلك بالتوازى مع جهود هيئة الشراء الموحد.

الرى: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة لأنها قضية وجودية

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن هناك بعض النقاط محل خلاف فى الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، مشددا على أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائيًا دون التأثير على حقوق مصر التاريخية.

غازى: الهيئة الوطنية عكفت على إعداد انتخابات الشيوخ فى زمن قياسي

استعرض المستشار أسامة غازى رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، ما نص عليه الدستور المصرى، من وجود غرفة ثانية للبرلمان، وإلغائها، ثم عودتها من جديد.

مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تاجر فى العاشر من رمضان

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، تحت إشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 15 كيلو هيروين، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت بمعرفة محمد عبد الهادى، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

رسميا "الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالداخل والخارج لانتخابات مجلس الشيوخ

دعى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالداخل والخارج، لانتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

مصر تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية للتسليم فى سبتمبر

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر اليوم السبت إنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون الموعد النهائى لتقديم العروض فى المناقصة هو يوم الأربعاء.

وفاة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

توفى منذ قليل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وستشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

الأوقاف تحظر إقامة الموالد والاحتفالات داخل المساجد أو فى محيطها

قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها فى المساجد أو فى محيطها، وفى حالة محاولة إقامة أى مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أى مقصر فى واجبه الوظيفى إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

النقض تخفف عقوبة الفنان طارق النهرى من المؤبد للسجن 15سنة بأحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهرى، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى، وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

الصحة: 3سيناريوهات لعدد سكان مصر عام 2050.. الوصول لـ 183مليون نسمة إحداها

كشف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة لعدد السكان فى مصر، وذلك وفقًا لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر " 2020 – 2050 ".

7 رحلات سياحية دولية تصل مطار الغردقة على متنها 1225 سائحا من جنسيات سويسرية وأوكرانية وبيلاروسية.. الموسيقى والتنورة والمزمار تستقبل السائحين.. والوفدون يلتزمون بتطبيق إجراءات الوقاية.. وتوقعات بزيادة الرحلات

عقب استئناف الحكومة المصرية حركة السياحة الخارجية وعودة الطيران الخارجى بالمطارات المصرية فى الأول من يوليو الجارى، وصلت لمطار الغردقة الدولى حتى الآن، 7 رحلات طيران خارجية سياحية لمطار الغردقة الدولى، من دول اوكرانيا وبيلا روسيا وسويسرا، بواقع 1225 سائحا تم تطبيق الإجراءات الوقائية عليهم فور وصولهم المطار بدقة شديدة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .

تأييد السجن 15سنة ضد أحمد دومة وغرامة 6ملايين جنيه بقضية أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 648 راكبا من دول مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 3 رحلات طيران على متنهما نحو 648 راكبا قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، عمان، الكونغو الديموقراطية.

دار الإفتاء: التحرش الجنسى من الكبائر ومرتكبه موعود بعقاب شديد دنيا وآخرة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التى تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقلى أو إنسانيٍّ.

موقع الرئاسة: السيسى يجتمع بمدبولى ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الشراء الموحد

نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، فى خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع الآن برئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الشراء الموحد والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

28 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2539 راكبا إلى عدة دول

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 28 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2539 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

الداخلية: ضبط أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا" لتسريب امتحانات الثانوية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط القائم على إدارة صفحتين وقناة لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، على تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل 21812 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التى قامت بها المنظومة فى التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو2020.

الإدارية العليا تقرر إلغاء فصل معيدة بقسم الكيمياء بجامعة الإسكندرية

قضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية فيما تضمنه من مُجازاة المعيدة "بسنت. ج" بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية بالفصل من الخدمة، ومُجازاتها بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبها, وتصف القرار بالغلو.

مطار القاهرة يستقبل 12 رحلة دولية تقل 1890 راكبا من عدة دول

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، 12 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 1890 راكبا مصريا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

رئيس جامعة حلوان: أتوبيسات لنقل ذوو الاحتياجات الخاصة للجان امتحاناتهم

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن استعدادات الجامعة لاستقبال امتحانات الفرق النهائية بدأت منذ أسبوعين بالتعاون مع حميع إدارات الجامعة.

مستشار بالصحة العالمية: إنتاج لقاح كورونا يحتاج 6 أشهر وتوزيعه عامين ونصف

قال الدكتور عادل البلبيسى، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، أن إنتاج اللقاح يحتاج على الأقل لـ6 أشهر، وتوزيعه - حتى يصل إلى جميع أنحاء العالم - يحتاج إلى فترة أطول من عام أو عامين ونصف، موضحا أنه من الضرورى أن يكون هناك تعاون بين دول العالم فى هذا الصدد.

الهيئة الوطنية تعلن فتح الترشح لانتخابات الشيوخ من 11 لـ 18 يوليو.. وتصويت المصريين بالخارج 9 و10 أغسطس.. والداخل 11 و12 أغسطس.. نتيجة الجولة الأولى 19 أغسطس.. ولاشين إبراهيم: اتخذنا إجراءات حماية الناخبين

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجارى، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

مشاهد من جلسة تجديد حبس فتاة التيك توك منار سامى.. المتهمة طلبت رؤية طفلتها وانهارت نفسيا.. والدها وشقيقها يتعدون على ضابط بمحكمة كفر شكر والنيابة تحتجزهما.. وقاضى المعارضات يجدد حبس "الفتاة وزيكا" 15 يوما

شهدت محكمة كفر شكر بمحافظة القليوبية اليوم، عدة مشاهد متتالية خلال جلسة تجديد حبس فتاه التيك توك "منار سامى"، حيث أنه منذ ضبط "منار سامى" فتاة التيك توك، بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها وبصحبتها شخص يدعى "زيكا" والمسجل خطر سلاح وبحوزتهما اقراص مخدرة وسلاح أبيض .

مطار القاهرة يستقبل 57 رحلة تقل 8654 راكبا على مدار اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 8654 مصريا، كما يغادر المطار 54 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3656 راكبا.

بدء دخول طلاب الفرق النهائية جامعة حلوان لأداء الامتحانات وسط إجراءات وقائية

بدأت جامعة حلوان فى السماح لطلاب الفرق النهائية بكليات تربية وحسابات واداب بدخول الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

خطة البرلمان: قانون التجاوز عن الضريبة الإضافية يُعالج الآثار الاقتصادية لكورونا

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يُعد أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.

السكة الحديد: دفعة العربات الروسية الجديدة تصل الإسكندرية نهاية الأسبوع

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الثانية من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية نهاية الأسبوع الجارى، حيث تضم هذه الشحنة 10 عربات تم شحنها بحرا وتحركت من روسيا.