سقوط 5 ألاف و392 تاجر مخدرات بحوزتهم طن و180 ألف قرص مخدر خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت الادارة العامة لمكافحة المخدرات ، حملاتها على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف وضبط الخارجين على القانون بمختلف المحافظات. وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 4972 قضية مواد مخدرة ضمت خلالها 5392 متهم وبحوزتهم 602 كيلو بانجو و20 شجيرة لمخدر البانجو و265 كيلو حشيش و67 كيلو هيروين و9 كيلو افيون وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (51,519كيلو جرام)، و180 الف قرص مخدر وكمية من مخدر الماكس بلغت 150 سم. Advertisements وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 327 قضية بإجمالى 359 متهم بمضبوطات تجاوزت 19 طن. كما ضبط 37714قضية تموينية متنوعة شملت ضبط 240 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 22078إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 2980530جنيه ومليون لتر مواد بترولية. كما ضبط 379 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (142,216طن – 37863 عبوة–164قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعةوتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدا.

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