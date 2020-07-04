رؤية المجموعة الشمسية وخسوف شبه ظلي.. 10 ظواهر فلكية تحدث خلال يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر يوليو الجاري.

واستعرض تادرس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أهم هذه الظواهر والتي يبدأ أولها غدًا الأحد بخسوف شبه ظلي للقمر، لكنه لا يُشاهد في مصر، وتأتي كالتالي:

5 يوليو.. القمر بدرًا وخسوف شبهة ظلي:

حيث يكتمل بدر القمر في هذا اليوم، وحيث أن خسوف القمر لا يحدث أبدًا إلا إذا كان القمر بدرًا، لذلك يحدث خسوف القمر الشبهة ظلي في هذا التوقيت أيضًا عندما يمر القمر من خلال شبهة ظل الأرض، ويصبح القمر داكنًا قليلًا، وقد لا يلاحظه الكثير من الناس.

وسيكون الخسوف مرئيًا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادئ وغرب المحيط الأطلسي وغرب إفريقيا وأوروبا، وفي هذا اليوم أيضًا يحدث اقتران للقمر مع كوكب المشترى حيث يترائى بدر القمر قريبًا من كوكب المشترى في هذه الليلة.

6 يوليو.. اقتران القمر مع زحل:

اقتران القمر مع كوكب زحل حيث يترائى القمر قريبًا من كوكب زحل في هذه الليلة، وبالقرب منهما أيضًا كوكب المشترى في منظر بديع مستمر حتى بزوغ الفجر.

10 يوليو.. اقتران القمر مع الكوكب الأحمر:

اقتران القمر مع الكوكب الأحمر (المريخ) حيث يترائى القمر قريبًا من كوكب المريخ قبل منتصف الليل وحتى فجر يوم 11 يوليو.

11 يوليو.. اقتران الزهرة مع النجم الأحمر:

اقتران كوكب الزهرة مع النجم الأحمر (الدبران أو عين الثور) حيث يترائى القمر قريبًا من نجم الدبران في الثالثة صباحًا تقريبًا وحتى بزوغ الفجر.

14 يوليو.. تقابل المشترى:

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يكون المشترى في وضع التقابل مع الشمس وسيكون الكوكب العملاق المشتري في أقرب وضع للأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وفي هذه الحالة سيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر في العام، وسيكون مرئيًا طوال الليل، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير المشترى وأقماره الأربعة الكبيرة.

15 يوليو.. رؤية الكواكب الشمسية:

إمكانية رؤية معظم كواكب المجموعة الشمسية في حوالي الرابعة والثلث صباحًا في منظر بديع لعدة دقائق قبل شروق الشمس مباشرة.

17 يوليو.. اقتران القمر مع الزهرة

اقتران القمر مع كوكب الزهرة، وإلى جوارهما نجم الدبران (عين الثور) في منظر بديع في الثالثة صباحًا تقريبًا وحتى بزوغ الفجر.

20 يوليو.. ميلاد القمر الجديد:

ميلاد القمر الجديد هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل النجوم والمجرات والحشود النجمية لأنه لا يوجد ضوء القمر الذي يَحد من ضوء تلك الأجرام.

وفي هذا اليوم أيضًا يحدث تقابل لكوكب زحل، حيث يكون زحل في وضع التقابل مع الشمس وسيكون الكوكب ذو الحلقات في أقرب وضع للأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وفي هذه الحالة سيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر في العام، حيث سيكون مرئيًا طوال الليل، وهو أفضل وقت لتصوير زحل وحلقاته وأقماره.

23 يوليو.. كوكب عطارد في أقصى استطالة له:

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 20 درجة تقريبًا، وهو أفضل وقت لرصد عطارد، كونه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في الرابعة صباحًا تقريبًا قبل شروق الشمس مباشرة.

28- 29 يوليو.. زخة شهب دلتا الدلويات:

وهي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة، وتنتج هذه الشهب بسبب دخول حطام المذنبان Marsden and Kracht الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وبالطبع سيحجب ضوء القمر التربيع الثاني العديد من الشهب الخافتة، وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.​