​برج أيقوني وأحياء سكنية.. كيف ظهرت مشروعات العاصمة الإدارية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

مشروعات تنموية وخدمية عملاقة في مختلف المجالات نفذتها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار الـ4 سنوات الماضية، ورغم ما يتعرض له العالم خلال 2020 من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا، تتواصل أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل المشروع الأكبر في مصر.

ففي وقت قليل استطاعت شركات المقاولات المصرية تنفيذ أعمال ومشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كانت تستغرق عقودًا من الزمن، منها الحي السكني الذي يضم 20 ألف شقة، ومشروعات الطرق والبنية التحتية، ومباني الحي الحكومي ومبنى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام المقبل 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، نظرًا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

لكن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهت من تنفيذ ما قريب من 88% من الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية والذي تنفذه الوزارة، ويعتبر هذا الحي من أول المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمشروع العاصمة الإدارية.

وتم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، وتصل مساحة الحي السكني الثالث لـ1000 فدان عبارة عن 8 مجاورات، ويضم الحي 19 ألفًا و944 وحدة سكنية و328 فيلا و624 تاون هاوس و64 مبنى سكنيًا مختلطًا.

وطرحت وزارة الإسكان قرابة الـ3 آلاف وحدة للحجز خلال الفترة الأخبرة، ووصل سعر المتر إلى 11 ألفًا و250 جنيهًا، كما تصل مساحات الوحدات 180 مترًا، وكان من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم خلال الفترة القريبة المقبل، لكن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثرت على خطط التسليم.

وقدرت هيئة المجتمعات العمرنية حجم التكلفة النهائية للحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة 31 مليار جنيه.

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ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 90% خلال يونيو الماضي، وسيتم الانتهاء من أعمال المباني وتشطيب الواجهات وأعمال تنسيق الموقع للمجاورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وفي 30 سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من 97% من المشروع، وسيتم الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لجميع المجاورات، كما سيتم الانتهاء من أعمال المباني والدهانات للسكن المختلط والخدمات المركزية، على أن ينتهي كل شيء في ديسمبر 2020.

وفي منطقة الأعمال المركزية بالحاصمة الإدارية، وصل ارتفاع البرج الأيقوني لـ188 متراً، وهو ما يوازي ارتفاع برج القاهرة، وجارٍ تركيب الجزء المعدني فى الدور الـ18.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

ويضم حي الوزارات في العاصمة الإدارية 34 مبنى بمساحات مختلفة، ويجرى الإعداد لبدء نقل الموظفين منتصف العام الجاري، وتعمل ما يقرب من 18 شركة من كبرى الشركات المصرية الوطنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تنفيذ الحي الحكومي، فتخطط الحكومة لنقل 18 وزارة من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال كمرحلة أولى؛ ليتم تباعًا نقل كافة المباني الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

جرى تخصيص في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع؛ لتنفيذ الحي الكومي؛ ليكون مكانًا لإدارة الدولة، وتتضمن تلك المرحلة، مبنى الرئاسة ومجلسي النواب والوزراء، إضافة إلى مباني الوزارات بإجمالي 34 مبنى.