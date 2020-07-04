محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نظمت محافظة الجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة، لرفع الإشغالات وإزالة التاندات والأرصفة أمام المحلات بشارع المنيرة الرئيسي من بداية شارع مطار إمبابة، ومدخل نفق المنيرة، حتى نقطة إشغالات الحي في شارع محمد حجازي.
وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه الحملة ستنظم يوميًا لتهذيب وضبط السوق، وتحقيق السيولة المرورية داخل شارع المنيرة الرئيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنيرة والمطار ومحمد حجازي بشمال الجيزة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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