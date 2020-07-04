للأسبوع الثاني.. الأوقاف تواصل تعقيم المساجد بعد إعادة فتحها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت وزارة الأوقاف، صورًا لصلاة الجماعة في عدد من المساجد على مستوى الجمهورية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وقالت الوزارة، إن المواطنين أظهروا وعيًا كبيرًا، وأثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، ومن أهمها الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها، التعاون في تنفيذ خطتها حتى يستطيع الجميع الوصول إلى الفتح الكامل نتيجة الالتزام الكامل بالإجراءات المحددة، مؤكدة أن من يتجاوز قد يكون سببًا في إغلاق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغم عنها لإغلاق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

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