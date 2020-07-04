انتخابات مجلس الشيوخ.. شروط ومستندات الترشح وكيفية التقديم لـ"الفردي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ، بالإضافة لشروط الترشح وكيفية تقديم الطلبات للفردي.

شروط الترشح لمجلس الشيوخ كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

كيفية تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي؟

يُقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة.

ويتبع في تقديم الطلب الإجراءات التالية:

- يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات خلال المدة من 11 إلى 18 يوليو الجاري.

- يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة - مستقلا أو حزبيا - وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

- يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين.

Advertisements

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

7- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

13- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات صده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.

وأكدت الهيئة أن جميع الأوراق والمستندات التي تقدم تعد أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ بفتح باب تلقي طلبات الترشح من يوم 11 إلى 18 يوليو، على أن تبدا انتخابات بالخارج يومي 9، و10 أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل.