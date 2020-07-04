أخبار مصر | محافظة القاهرة: تنفيذ 3 قرارات إزالة بمحور الفريق العرابي بالسلام

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: تنفيذ 3 قرارات إزالة بمحور الفريق العرابي بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تنفيذ أعمال الإزالة للقرارات الصادرة في محور الفريق إبراهيم العرابى، ترعة الطوارئ سابقا بنطاق حي السلام أول.

وحملت قرارات الإزالة وفقا لبيان صحفى، التالى: قرار رقم (122) أرضي و7 أدوار بمساحة 330 متر، وقرار رقم (180) أرضي و12 دورا بمساحة 264 متر، بالإضافة لقرار رقم (117) لسنة 2020 أرضي و13 دورا بمساحة 612 متر.

وأضاف نائب المحافظ، أنه جار استكمال أعمال الإزالة بترعة الطوارئ غرب الرشاح طريق المحور بحي السلام أول، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإزالة المخالفات.

وفي سياق آخر، أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

محافظ القاهرة يشهد حملة تطعيم للأطفال بمصر الجديدة

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبي النزهة أول ( المحكمة) بمصر الجديدة.

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وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.

تسجيل 1412 حالة جديد بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.