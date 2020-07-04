أخبار مصر | "رغم كورونا" أسرة أوكرانية: هذه المرة الـ 40 التي نزور فيها مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "رغم كورونا" أسرة أوكرانية: هذه المرة الـ 40 التي نزور فيها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زوجان ضمن فوج من السائحين الأوكرانيين بشرم الشيخ إن هذه هي المرة الأربعين التي يقومون فيها بزيارة مصر.

جاء ذلك على هامش لقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.

وأكد الزوجان الأوكرانيان حرصهما على زيارة مصر في أول فوج سياحي يأتي اليها بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة للاستمتاع بالأماكن السياحية الموجودة بها، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

مؤكدين أنهما سينقلون ما شاهدوه من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بمصر عند عودتهم لبلدهم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان جديد لها عن تسليم 7 فنادق سياحية جديدة شهادة السلامة الصحية المؤهلة للعودة إلى العمل.

وأوضح البيان أن 7 فنادق في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي جراند أوتيل، ورينسانس جولدن فيو بيتش، ومارتيم جولي فيل ريزورت آند كازينو، وغزالة جاردنز، وكذلك 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي كابانا، والدابي، وبورت غالب IHG.

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وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 487 فندقا ب 19 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وفيات وإصابات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.