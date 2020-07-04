أخبار مصر | طوابير أمام مسجد السيدة زينب لأداء صلاة العصر (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طوابير أمام مسجد السيدة زينب لأداء صلاة العصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت كاميرا "الخليج 365" عددا كبيرا من المصلين في انتظار فتح المسجد لأداء صلاة العصر بمسجد السيدة زينب.

والتزمت إدارة مسجد السيدة زينب بجميع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد منعا لتفشي فيروس كورونا، كما التزم المصلون بالخروج من المسجد بعد انتهاء الصلاة.

الأوقاف: انطلاق الدورة الأولى للتدريب عن بعد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق فعاليات الدورة الأولى للتدريب عن بعد والتي تبدأ غدًا الأحد وتستمر لمدة شهر كامل لعدد 400 إمام، وسيكون الأسبوع الأول لمحافظتي القاهرة وأسيوط لعدد مائة إمام.

وأوضحت الوزارة أن المحاضرة الأولى ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في شرح كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية مع فتح حوار مع المتدربين حول موضوعات هذا الكتاب.

والكتاب يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غايتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية فيه.

يقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته. Advertisements

ويكشف الكتاب أن بعض علمائنا الأوائل قد تنبهوا إلى أهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير، وبين النص وشروحه، وكانوا أوضح رؤية، وأكثر وعيا وشجاعة وإقدامًا على التجديد من كثير من علماء عصرنا.