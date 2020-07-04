شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة «إيجيبت جولد للحلي» بالعبور تفتح باب التقديم إلكترونيًا (المستندات المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدات مدرسة إيجيبت جولد للحلي بالعبور، تلقى طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، للالتحاق بالمدرسة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» على الرابط التالي: https://egyptgoldschool.com/application/about.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن التقديم إلكترونيا على موقع المدرسة لتجنب الازدحام حفاظًا على الطلاب من فيروس «كورونا».

وأضاف عجلان أن الموقع استقبل حتى الآن 600 طلب، حيث تأتي المدرسة ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها الوزارة ومدة الدراسة بها 3 سنوات وبحد أدنى 240 درجة، بشرط ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما وأن يكون الطالب لائقا طبيا ويجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

وأكد الصادق السيد محمد، مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية، أن المستندات المطلوبة للتقدم في حالة قبول الطالب إلكترونيا استمارة النجاح وبيان نجاح للشهادة الاعدادية من الإدارة التعليمية التابع لها وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي وطلب التحاق بالمدرسة صورة بطاقة ولي الامر و2 صورة شخصية حديثة للطالب حيث سيتم تسليم هذه المستندات من خلال لجنة مخصصة في حالة قبول الطلب الإلكتروني.

وتابع، مدير التعليم الفنى، أن المصروفات والمناهج بها مثل المدارس الفنية الآخرى والمواد الفنية التخصصية تم إعدادها وطبعها بالتنسيق مع قطاع التعليم الفنى بالوزارة والدراسة سوف تشمل يومين نظرى بالمدرسة و4 أيام دراسة عملية بالورش، وتضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات في صناعة الذهب والمجوهرات وسيحصل الطلاب على مكافأة تتراوح بين 300 و600 جنيه شهريًا مشيرًا إلى أن الشركة تتولى اﻹدارة واﻹشراف الكامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات وتخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفنى بالمجلس التنفيذي الأعلى لإدارة المدارس الفنية.

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