شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: نسخة إنجليزية لموقع مركز الفكر لمخاطبة المهتمين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه تم إطلاق النسخة الإنجليزية لموقع المركز الإلكتروني لمخاطبة المهتمين والمعنيين في العالم بالشأن المصري والقضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور خالد عكاشة، في تصريح خاص اليوم السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النسخة الإنجليزية للموقع الإلكتروني للمركز يتوافر عليه كافة المنتجات البحثية والتحليلات مترجمة وستسمح بالوصول إلى مساحات أبعد و أوسع من المتابعين للشئون الاستراتيجية.

وأكد على أهمية مخاطبة الجمهور الدولي ودوائر صنع القرار ومراكز التأثير في العالم للعمل باستمرار على تصحيح أي صور سلبية أو معلومات مغلوطة تتناول الشأن المصري، في ظل التدفق الكبير للمعلومات على مدار الساعة والتي ينقص البعض منها التثبت من المعلومات الصحيحة الموثقة.

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يشار إلى أن "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" يقدم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

كما يقدم المركز منصة مصرية "المرصد المصري"، تتابع آخر مستجدات الأحداث في مصر والإقليم والعالم من خلال رصد كل ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية وأيضا إنتاج مراكز الأبحاث في الداخل والخارج وتقدم أحدث إصدارات الكتب والدوريات من خلال تغطيات موسعة على مدار الساعة.