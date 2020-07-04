شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: الموفر الذكى للمياه متوفر بفروع الوزارة بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، عن أماكن بيع موفر المياه الذكى، والذى تصنعه الوزارة بمصانعها، ويتوفر بكافة فروع وزارة الإنتاج الحربى فى العديد من المحافظات. ويتراوح سعر الموفر الذكى للمياه بين 35 إلى 37.5 بخلاف ضريبة القيمة المضافة حسب مقاس القطعة ونوعها.

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