شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الثانوية الأزهرية: ضبط 13 حالة غش بالمحمول وورقى وإلغاء ندب 27 من العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إن لجان الرصد والمتابعة بامتحانات الثانوية للقسم الأدبى بمادة الجغرافيا، أكدت الهدوء والاستقرار هو السمة الغالبة على لجان الامتحانات دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، أن غرف المتابعة رصدت عددا من السلبيات، وذلك على النحو التالي فقد تم رصد 4 حالات غش بالتليفون المحمول، بالإضافة إلى 8 حالات غش ورقى، كما رصد حالة إغماء واتخذت الإجراءات الصحية من قبل طبيب اللجنة، كما رصد إلغاء ندب 12 عضو لجان و5 موجهين و10 أفراد من أمن اللجان والخدمات المعاونة وحالة واحدة اخلال بسير الامتحانات.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.