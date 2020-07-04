شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية ويشيد بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صباح اليوم السبت، بجولة ميدانية تفقد خلالها بدء أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات قطاع الدراسة والتي شملت كليتي أصول الدين واللغة العربية.

وأوضح بيان الجامعة أن الجولة تأتي في إطار متابعة فضيلة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان والوقوف على التزام الكليات والطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد رئيس الجامعة -خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال تفقده للكليات أشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكليات والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم لكافة الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب لمنع التزاحم وحرصا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

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رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

كما قام رئيس الجامعة بجولة داخل لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة في وجود الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية.

وفي نهاية الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات، لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.