شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية: استمرار تعليق إحياء الموالد والمواكب لحين انتهاء كورورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، استمرار تعليق إقامة أية موالد أو مواكب أو احتفالات صوفية لحين انتهاء فيروس كورونا وإعلان الدولة المصرية عودة الحياة إلى كامل طبيعتها.

وقالت المشيخة فى بيانها ان القرار يأتى نظرا لظروف انتشار فيروس كورورنا، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس.

وكان قد قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه ، أو احتفالات أو نحوها فى المساجد أو فى محيطها ، وفى حالة محاولة إقامة أى مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أى مقصر فى واجبه الوظيفى إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى نظرا لظروف انتشار فيروس كورورنا ، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف فى الحفاظ على النفس ، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس بإذن الله تعالى.

وقالت الوزارة:"على جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا ".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الإمام الحسين ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذى أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التى رفعتها بهذا الخصوص.