شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: المصلون التزموا بالضوابط في الأسبوع الثانى لفتح المساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، صورًا لصلاة الجماعة بالمساجد على مستوى الجمهورية في الأسبوع الثاني على التوالي لفتح المساجد بعد تعليق استمر أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدة تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة ، والتي وردت إلينا من بعض المديريات الإقليمية .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الصور تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري ، فرواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، مؤكدة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

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