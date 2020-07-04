شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: 3 أيام لتقديم الطعون.. وبدء دعاية "الشيوخ" 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم 3 أيام لإعلان كشوف المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ وتحديد رموزهم الانتخابية ، ونشره فى صحيفتى الأخبار والجمهورية ، والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى ، وهى أيام 19 و20 و21 يوليو الجارى.

فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة إليها على المرشحين فى الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجارى ، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين 26 يوليو الجارى ، لتبدأ معها رسميا الدعاية الانتخابية.

وحددت الهيئة تاريخ 28 يوليو آخر موعد لتنازل المرشحين ، فيما تنشر التنازلات بصحيفتى الأخبار والجمهورية 29 يوليو.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الوطنية للانتخابات" اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وأضاف أن جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.