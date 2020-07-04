شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 530 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 530 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر من 11 مليونا و230 ألف إصابة بالفيروس، وارتفعت أعداد حالات الشفاء لأكثر من 6 ملايين و300 ألف حالة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، تسجيل حالات اصابة بشكل كبير فى الولايات المتحدة، لتواصل تصدر المركز الأول عالميا فى أعداد الاصابات والوفيات بالفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون و800 ألف حالة بجانب تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تسابق الشركات والجهات المعنية الزمن من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن، خاصة مع اتجاه العديد من دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الخاصة بالإغلاق الكامل لمنع تفشى هذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 530 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.