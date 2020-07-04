شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 530 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 530 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر من 11 مليونا و230 ألف إصابة بالفيروس، وارتفعت أعداد حالات الشفاء لأكثر من 6 ملايين و300 ألف حالة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تسجيل حالات اصابة بشكل كبير فى الولايات المتحدة، لتواصل تصدر المركز الأول عالميا فى أعداد الاصابات والوفيات بالفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون و800 ألف حالة بجانب تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تسابق الشركات والجهات المعنية الزمن من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن، خاصة مع اتجاه العديد من دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الخاصة بالإغلاق الكامل لمنع تفشى هذا الوباء.