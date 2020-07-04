شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل والمواعيد المحددة.. انتخابات مجلس الشيوخ فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لايف جديد من صفحة ”الخليج 365”، قدمته حور محمد، تغطية إخبارية جديدة، خاصة حول إعلان اللجنة العليا للانتخابات، من خلال لقاء مع الزميلة هدى أبو بكر من مقر مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات بالهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضحت الزميلة هدى أبو بكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًة أنه سيتم زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان، فضلًا عن إجراءات التعقيم والتطهير الكامل لكافة مقرات الانتخابات واللجان الفرعية لعملية التصويت، مشيرة إلى أنه سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية لكافة أطراف العملية الانتخابية، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان، وكذلك تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات.

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وتطرقت الزميلة هدى أبو بكر لوعد رئيس الهيئة، أن تخرج الانتخابات بالشكل الذى يليق بوجه مصر، ومكانة مصر بين دول العالم المتحضر وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وأن يقف بين المترشحين موقف القاضي.

وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجارى، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وأوضحت "الوطنية للانتخابات" أن الانتخابات ستجرى لتصويت المصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس، مضيفة أن جولة الإعادة ستجرى يومى 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.